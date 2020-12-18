شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: طالبوني بتقديم اعتذار لدخول نادي الزمالك أثناء المجلس المعزول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، إنه كان ممنوع من دخول نادي الزمالك أثناء تولي المجلس السابق المعزول.

وأكد هشام يكن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "طالبوني بالتقدم باعتذار رسمي من أجل دخول نادي الزمالك (بيتي) خلال تولي المجلس السابق وقبل تولي اللجنة المؤقتة".

وتابع: "أما بعد تولي اللجنة المؤقتة ذهبت للنادي ودخلت فورًا ورحبوا بي بشكل كبير والجميع كان يشعر بحالة من السعادة".