نتائج مباريات اليوم الخميس 17/12/2020 في الدوري المصري

تعادل فريق الانتاج الحربي مع نظيره الإسماعيلي ، بثلاث أهداف لكل منهما في مباراة مثيرة من الفريقين ، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

تقدم محمد فييرا للانتاج الحربي في الدقيقة 15 ، ليتعادل عماد حمدي للاسماعيلي في الدقيقة 25، ويتقدم عبد الرحمن مجدي للدارويش في الدقيقة 41 ، لينتهي الشوط الأول لصالح القلعة الصفراء بهدفين مقابل هدف .

وفي الشوط الثاني ، نجح محمد عبد المجيد لاعب الانتاج الحربي فى احراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 80 ، ليرد الدراويش بعدها بدقيقة ويحرز الهدف الثالث عن طريق محمد صادق، ليعود التقدم للاسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدفين ، وبعدها بثلاث دقائق تمكن باسم مرسي في احراز هدف التعادل للانتاج الحربي لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 3-3 .

المصرى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله