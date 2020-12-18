شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: منتخب الشباب أجري مسحة "استثنائية" ونتنظر النتائج خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن الدولة المصرية ستفعل كل شيء لآخر لحظة مع منتخب الشباب ، مشيراً إلى أن الوزارة أدت دورها بالكامل في أزمة المنتخب حيث تم توفير طائرة خاصة لعودة اللاعبين بالإضافة إلي سفر الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول ومعه لاعبان إلي تونس للمشاركة مع المنتخب حتي يتمكن من الاستمرار في بطولة شمال أفريقيا .

وقال وزير الرياضة في تصريحات لبرنامج مساء اون تايم علي قناة تايم سبورت ، أنه تواصل مع وزير الرياضة التونسي وسكرتير الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، وتم الموافقة علي إجراء مسحة جديدة استثنائية لجميع لاعبي المنتخب بعد ظهور حالتين ايجابيتين بين اللاعبين مما يتسبب في استبعاد المنتخب عن البطولة ، مشيراً إلى أنه ينتظر نتائج المسحة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة .

ظهرت إصابتان جديدتان بفيروس كورونا فى صفوف منتخب مصر للشباب وهما اللاعبان محمود صابر ، وأحمد نبيل كوكا، وفوجئ مسئولو المنتخب بإتحاد شمال افريقيا يخطرهم بإصابة اللاعبين بعد أن أخطرهم من قبل بسلبية مسحة 14 لاعبا وإيجابية 14 أخرين، لتتعقد الحسابات فى صفوف المنتخب حيث أصبح عدد اللاعبين الجاهزين لمباراة الغد أمام تونس 14 لاعبا فقط وهو عدد غير كاف لخوض اللقاء كما حدث فى مباراة ليبيا الأولى التى تم اعتبار الفراعنة مهزومين فيها 3-0.

ووصل الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا ، وأحمد حسام، لاعب الجونة، إلى تونس، للانضمام لصفوف منتخب الشباب، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

كما رافق الثنائي في رحلتهما إلى تونس، الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود إخصائي العلاج الطبيعي، اللذان حضرا إلى تونس، للإشراف على مصابي المنتخب من فيروس كورونا.

وتوجه الثنائي أبو العلا و محمد محمود، إلى فندق عزل لاعبي المنتخب المصابين بفيروس كورونا المستجد، للإشراف عليهم بجانب متابعة حالة ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، والذي يعاني من الفيروس المستجد.

واختتم منتخب الشباب تحت 20، استعداداته اليوم الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا.