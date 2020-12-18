شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: النقطة مرضية.. والمدربان أضاعا وقتا كبيرا بتأخر التغييرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن مدربى الزمالك وبيراميدز أضاعا الكثير من الوقت بتأخر التغييرات في المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدورى.وقال حازم إمام الاستوديو التحليلى في قناة أون تايم سبورت الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر: النقطة مرضية للفريقين على سير المباراة، والزمالك لم يلعب إلا نصف ساعة وهى بعد هدف بيراميدز، ولما لعب جاتله فرصتين كان ممكن يخلص المباراة فيها، على الرغم من قوة الزمالك البدنية مش فاهم ليه لازم الفريق يلعب لما يدخل فيه هدف، وليه لازم باتشيكو يتأخر في التغييرات وكان لازم يخرج حميد أحداد في الأول مش زيزو الذى كان غير موفق أيضا.

وتابع حازم إمام: "مدرب بيراميدز أتأخر أيضا كثيرا في تغييراته، ولو ظبط الفريق زى ما نهى المباراة كان فرق كتير معاه، خاصة أن طريقته أبعدت عبد الله السعيد عن الشوط الأول ولم يظهر إلا في الشوط الثانى لما نزل أحمد الشيخ ودخل في وسط الملعب مكانه الأساسى".

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي.

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.