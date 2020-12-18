حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 17/12/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الجونة والمصرى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى .

تقدم أحمد رفعت للمصرى في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعدما استلم كرة زميله محمد عنتر من الناحية اليسرى وأودعها في المرمى مباشرة ، وفى الدقيقة 83 نجح الزامبى والتر بواليا وبمجهود فردى من استلام كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية من بين لاعبى المصرى محققا هدف التعادل لفريقه ليرتفع رصيد الفريقين إلى نقطتين .

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