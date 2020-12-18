شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة حرمان باتشيكو من قيادة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الزمالك، إن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، سيتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء بشكل طبيعى خلال قيادة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الحالية، والذى سيستهل الأبيض مبارياته خلال تلك البطولة بمواجهة جازيل بطل تشاد، يوم 23 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد الكلية الحربية، فى ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة فى القاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل.

وأوضح مسئولو الزمالك لـ"الخليج 365"، إن باتشيكو يمتلك رخصة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا برو ودبلومة A"، ولن يتم حرمانه من التواجد فى قيادة الفريق بالبطولة الأفريقية، رداً على الأنباء التى ترددت فى هذه المسألة بإنه سيتم حرمان المدرب البرتغالى من قيادة الزمالك فى تلك البطولة وهوا ما أكد مسئولو الزمالك عدم صحته وإن المدرب سيقود الفريق بشكل طبيعى، بعدما وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، حيث أشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هناك 21 مدرباً لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم في مباريات مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.

وأرجع الاتحاد الأفريقي، هذا إلى عدم حصول هؤلاء المدربين على الرخصة "A" من "كاف"، وهو ما قد يحرمهم من التواجد على مقعد القيادة الفنية للأندية في المسابقتين وأكد كاف، في بيانه أن المدربين المستهدفين ينتمون لعدة مدارس كروية، سواء أفريقية أو أوروبية وكذلك من البرازيل.

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكشف عن أسماء هؤلاء المدربين الذين ما زالوا بحاجة للحصول على الرخصة الأولى الخاصة به من أجل السماح لهم بالتواجد على مقاعدهم وشدد الاتحاد الأفريقى على أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة التطوير التى يتبعها، والتى تهدف لزيادة قوة وفاعلية بطولاته.