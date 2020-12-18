شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الاتحاد الليبى ذهابًا فى الإسكندرية وإيابًا بالدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أخطر نادي بيراميدز، بأن مواجهة الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الإسكندرية، أوضح المدير الرياضي أن نادي بيراميدز تلقى إخطارا من الكاف يؤكد فيه إقامة لقاء الذهاب في الإسكندرية يوم ٢٢ ديسمبر الجاري بسبب الظروف الحالية في ليبيا.

كما شدد هانى سعيد، على أن المباراة باستاد الإسكندرية في الخامسة مساء، على أن يتم تحديد موعد مباراة الإياب فيما بعد باستاد الدفاع الجوي أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل.

فيما اقتسم بيراميدز مع الزمالك، نقاط المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما عمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.

شهدت الدقائق الأولي للمباراة ضغط مكثف من لاعبي بيراميدز، وأسفر عن هدف بالدقيقة 4 عن طريق تراوري لكن قرر محمد عادل حكم اللقاء إلغائه بداعي التسلل.

وبعد مرور 5 دقائق من أحداث المباراة بدء لاعبو الزمالك الدخول في أجواء اللقاء، من خلال الاستحواذ على منطقة وسط الملعب وتعدد التمريرات لكن دون أي خطورة على مرمى بيراميدز.

ويحاول لاعبو الزمالك خلخلة دفاعات بيراميدز، عن طريق الكرات الطولية للثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد لكن دفاعات بيراميدز كانت بالمرصاد.

وتشهد الدقيقة 14 أول ظهور للزمالك في منطقة جزاء بيراميدز بعد توغل أشرف بن شرقي من الناحية اليمنى وتمرير كرة عرضية خطيرة تصدي لها شريف إكرامي.

وفى الدقيقة 24 يسدد حميد أحداد أول تسديدة زملكاوية تجاه مرمى بيراميدز، لكنها تصل سهلة في يد شريف إكرامي.

وكاد مصطفي محمد يستغل خطأ محمد فاروق لاعب بيراميدز في استلام الكرة بالدقيقة 26، داخل منطقة الجزاء حيث انقض مهاجم الزمالك على الكرة، وسددها بقوة لكن تصدي لها شريف إكرامي ببراعة.

ويحاول لاعبو بيراميدز العودة لأجواء المباراة من جديد، وتشهد الدقيقة 34 تسديدة قوية من محمود حمادة لكنها تمر بعيدا عن مرمي الزمالك.

ويسيطر لاعبو بيراميدز على مجريات اللعب في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول لكن دون هجمات خطيرة على مرمي الزمالك، حيث اقتصرت المحاولات على الكرات العرضية التي تصدي لها الثنائي محمود علاء ومحمود الونش بنجاح.

وتشهد الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، إنقاذ محمد أبو جبل مرمي الزمالك من هدف محقق بعد تسديدة دونجا التي لمست يد أبو جبل ثم اصطدمت بالعارضة، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

وجاءت بداية الشوط الثاني، أفضل بالنسبة للاعبي الزمالك، وظهرت الخطورة الأولي بالدقيقة 50 عن طريق مصطفي محمد، بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء، وحاول تمريرة سريعا لكن يتدخل دفاع بيراميدز ويشتت الكرة لركلة ركنية.

وينقذ شريف إكرامي مرمي بيراميدز، من هجمة خطيرة بالدقيقة 51 بعد تمريرة خطيرة من فرجاني ساسي تجاه زيزو ليخرج إكرامي من مرماه ويقوم بدور الليبرو ويشتت الكرة قبل وصولها لزيرو ويحرم الزمالك من فرصة خطيرة.

ويسقط جون أنطوي على الأرض بالدقيقة 55 بعد كرة مشتركة مع محمود الونش ليوقف محمد عادل حكم المباراة اللعب ويطلب دخول الطاقم الطبي لبيراميدز لعلاج اللاعب قبل استئناف اللقاء.

ويهدر بيراميدز فرصة هدف محقق بالدقيقة 59 بعد توغل عمر جابر فى دفاعات الزمالك ويمرر الكرة ليتصدي لها محمد أبو جبل ثم ينجح مدافعى الأبيض فى تشيتت الكرة من منطقة الجزاء قبل وصولها لعبد الله السعيد.

ويجري الزمالك تغييره الأول بالدقيقة 62 بخروج أحمد سيد زيزو ونزول محمود شيكابالا ويرد بيراميدز بأول تغييراته بنزول أحمد الشيخ بدلا من محمود حماده.

ويسيطر لاعبو بيراميدز على مجريات اللعب بشكل ملحوظ في الربع ساعة الثانية من عمر الشوط الثاني، مع تراجع لاعبي الزمالك في وسط ملعبهم.

وتسفر سيطرة بيراميدز، على تسجيل أحمد الشيخ الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 68 بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد نجح لاعب الأهلي السابق في استقبالها بنجاح ووضعها على يمين أبو جبل معلنا عن أول أهداف المباراة.

بعد هدف بيراميدز، يضغط لاعبو الزمالك بشدة لإحراز هدف التعادل ويسدد محمود علاء كرة قوية بالدقيقة 70 لكن يتصدي لها شريف إكرامي.

ويهدر حميد أحداد هدف محقق للزمالك بالدقيقة 71 بعد إنفراده بشريف إكرامي حارس بيراميدز لكنه يسدد الكرة خارج المرمى تماما.

ويجري الزمالك ثاني تغييراته بالدقيقة 72 بنزول محمد أوناجم بدلا من حميد أحداد.

وينجح مصطفي محمد في تسجيل هدف التعادل للزمالك بالدقيقة 74، بعد كرة عرضية من محمد أوناجم.

ويحاول عبد الله السعيد مباغته محمد أبو جبل بتسديدة في الزاوية البعيدة "المقص" بالدقيقة 85 لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر لحارس الزمالك.

وينقذ شريف إكرامي مرمى بيراميدز من هدف محقق بعد تسديدة متقنة من فرجاني ساسي تصدي لها ببراعة بالدقيقة 88.

ويجري بيراميدز تغيير آخر بنزل أحمد أيمن منصور بدلا من طارق طه بعد شكوي الأخير من الإصابة.

ويحتسب محمد عادل حكم المباراة ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء بيراميدز، بعد عرقلة أحمد سامي لأشرف بن شرقي لتصبح فرصة محققة للأبيض لتسجيل هدف آخر في اللحظات الأخيرة، لكن يقوم شيكابالا بتسديدة الكرة بعيدا تماما عن مرمي شريف إكرامي.

ويحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع لكنها لا تشهد جديد لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.