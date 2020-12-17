شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تحققت في تعادل الزمالك و«بيراميدز مئوية الشيخ وأول تعثر منذ ‏‏5 مواسم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز، بمنافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة الرابعة بينما حصد بيراميدز أولى نقاطه في مواجهة المسابقة.

نرصد في السطور التالية 5 أرقام تحققت في تعادل الزمالك وبيراميدز.

بيراميدز سجل أول أهدافه في شباك الزمالك بعد غياب دام 3 مباريات متتالية أمام الفريق الأبيض، فكان هدف علي جبر في لقاء الدور الثاني من الدور قبل الماضي هو الأخير للفريق أمام الزمالك قبل أن ينهي أحمد الشيخ هذا الصيام في مباراة الليلة.

مصطفى محمد يشارك محمود علاء قمة هدافي مواجهات الزمالك وبيراميدز، حيث سجل للمباراة الثالثة على التوالي في مرمى الفريق الأزرق، متساوياً مع زميله محمود علاء في عدد الأهداف بالرقم 3 في شباك بيراميدز.

باتشيكو يحقق التعادل الثاني له مع الزمالك في ولايته الحالية مع الزمالك بعد تعادل أمام دجلة في دوري الموسم المنصرم، وأول تعادل إيجابي في مسيرته مع القلعة البيضاء في الولايتين، فسبق له وأن قاد الفريق لـ 3 تعادلات سلبية "2 أمام دجلة و 1 أمام الإسماعيلي".

الزمالك يتعثر في لقاء الجولة الثانية للمرة الأولى منذ موسم 2015-2016 حينما تعادل أمام أسوان سلباً، وأعقبها الفوز في لقاء تلك الجولة على الجيش في 2016-2017، والداخلية في 2017-2018، والاتحاد في 2018-2019، والمقاصة في الموسم الماضي.

أحمد الشيخ يخوض مباراته رقم 100 في الدوري الممتاز خلال مسيرته، وينجح خلالها في تسجيل هدفه رقم 35 وأولى أهدافه بقميص بيراميدز، حيث سبق وأن سجل 9 بقميص الأهلي و 25 مع المقاصة.