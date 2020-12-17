شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: عمرو الجنايني لا يرد على اتصالات منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح أحمد بلال نجم الأهلي السابق النار على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق بسبب تجاهله لمنتخب الشباب فى تونس. وقال بلال فى تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «عمر ربيع ياسين حاول الاتصال بعمرو الجنايني لمدة 4 أيام متواصلة من أجل مساعدة منتخب الشباب فى تونس ولكنه لم يرد على اتصالاته نهائيا». وأضاف بلال بأن الجيل الحالي لمنتخب الشباب سوف تضيع أحلامه نهائيا بسبب عدم إدارة الأمور بشكل جيد من جانب اللجنة الخماسية خلال الفترة الماضية. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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