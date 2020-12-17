شكرا لقرائتكم خبر عن تيم ينزع هيمنة الثلاثى الكبير على بطولات التنس الكبرى فى 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحبت كرة التنس بأول بطل لإحدى البطولات الأربع الكبرى من خارج «الثلاثة الكبار» منذ 2016، وهو دومينيك تيم خلال موسم 2020، الذى شهد قصصا رائعة رغم تسبب جائحة كوفيد-19 فى إلغاء ما يقرب من نصف الموسم، ويشمل ذلك بطولة ويمبلدون.

كما وجد تنس السيدات بطلات شابات جديدات، هما الأمريكية صوفيا كينين، والبولندية إيجا شيانتيك، بينما أنهت المصنفة الأولى عالميا آشلى بارتى موسمها فجأة فى فبراير، بعدما قررت عدم مغادرة أستراليا لبقية العام بسبب الجائحة.

مشكلة معقدة

وبعد تجاوز مخاوف المنظمين بشأن تأثر بطولة أستراليا المفتوحة بحرائق الغابات قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى (2020) واجهوا بعد أقل من شهرين مشكلة أكثر تعقيدا.

واضطرت بطولات المحترفين، فى ظل قيود السفر والعزل الشامل الذى فرضته غالبية الدول، إلى التوقف بداية مارس، لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وكانت بطولة ويمبلدون أكبر ضحية للجائحة، إذ أُلغيت لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحال لكأس الاتحاد لفرق السيدات ونهائيات كأس ديفيز.

وحرم التوقف 5 أشهر اللاعبين الأقل تصنيفا من كسب لقمة العيش، مما وفر فرصة لعالم التنس الممزق للتعاون، وجمع اللاعبون المحترفون الأموال، لمساعدتهم ماليا.

وفى أغسطس، استؤنف الموسم فى إيطاليا، بإجراءات صحية صارمة وبيئات معزولة، فمهد ذلك لإقامة بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة فرنسا المفتوحة المؤجلة.

وفى ملاعب فلاشينج ميدوز الخالية من الجماهير أنهى تيم سيطرة الثلاثى رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر على ألقاب البطولات الأربع الكبرى.

وبات تيم أول لاعب خارج الثلاثى الكبير يتوج ببطولة كبرى، منذ انتصار ستان فافرينكا فى نيويورك عام 2016.

خطأ ديوكوفيتش

لكن ما ساعد تيم على التتويج، غياب نادال الذى الذى لم يدافع عن لقبه بسبب مخاوفه من كورونا، فى حين ودع ديوكوفيتش بخسارة اعتباريه فى الدور الرابع بعدما ضرب الكرة دون قصد فى مراقبة الخط.

وأوقفت هذه الواقعة مسيرة انتصارات ديوكوفيتش فى 26 مباراة متتالية خلال 2020، من بينها تتويجه بلقبه الثامن فى أستراليا المفتوحة، محرزا اللقب 17 فى مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى.

كما وضع اللاعب الصربى نفسه فى مرمى انتقادات قاسية، بعدما نظم بطولة استعراضية فى يونيو، تسببت فى إصابة لاعبين عدة بكوفيد-19، ثم تواصلت الانتقادات بشأنه حين كون اتحادا منفصلا للاعبين، واجه معارضة قوية من بعض الرياضيين والمسؤولين.

لكن ديوكوفيتش تعافى بقوة، ليفوز لاحقا ببطولة روما للأساتذة، كما بلغ نهائى فرنسا المفتوحة لكنه خسر أمام غريمه اللدود نادال.

وأنهى اللاعب الصربى العام متصدرا التصنيف العالمى للمرة السادسة.

وتوج نادال للمرة 13 فى رولان جارس باللقب 20 فى البطولات الأربع الكبرى، وعادل به الرقم القياسى لفيدرر.

وشارك اللاعب السويسرى فى أستراليا المفتوحة قبل أن يخضع لجراحتين فى الركبة لينتهى موسمه.

وفى حين أظهر ديوكوفيتش ونادال أنهما مستمران فى مقدمة الترشيحات فى 2021، فإن تيم ودانييل ميدفيديف، وألكسندر زفيريف المتأهل لنهائى أمريكا المفتوحة، أكدا قدراتهما الكبيرة.

وبعد فوز تيم بأول لقب كبير فى مسيرته فى رابع نهائى يخوضه، توج الروسى ميدفيديف بطلا للبطولة الختامية للموسم فى لندن لآخر مرة قبل انتقالها إلى تورينو فى إيطاليا فى السنوات الـ 5 المقبلة.

بطلات السيدات

فى تنس السيدات، بلغت بارتى الدور قبل النهائى على الأقل فى 3 من البطولات الأربع فى أول شهرين من الموسم، لكن بسبب الجائحة قررت اللاعبة الأسترالية عدم المشاركة فى بقية الموسم، ويشمل ذلك أمريكا المفتوحة وفرنسا المفتوحة.

كما غابت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الثانية عالميا، عن بطولة أمريكا المفتوحة، لكنها حققت لاحقا 17 مباراة متتالية انتهت فى باريس، حيث اضطرت سيرينا وليامز، الحاصلة على 23 لقبا، فى البطولات الأربع الكبرى، للانسحاب بسبب إصابة فى وتر العرقوب قبل مباراتها فى الدور الثانى.

وفازت كينين (22 عاما) بجائزة أفضل لاعبة فى العام بعد انتصارها فى أستراليا المفتوحة ووصولها إلى النهائى فى رولان جاروس ،حيث خسرت أمام شيانتيك (19 عاما)، التى أصبحت أصغر بطلة لفرنسا المفتوحة منذ 28 عاما.

كما شهد العام 2020 عودة فيكتوريا أزارينكا، الحاصلة على لقبين فى البطولات الأربع الكبرى.

ونالت أزارينكا لقبها الأول منذ 2016 فى سينسناتى المفتوحة عندما انسحبت نعومى أوساكا بسبب الإصابة.

وبعد أسبوعين التقت اللاعبتان مجددا فى نهائى أمريكا المفتوحة، لكن هذه المرة خرجت اللاعبة اليابانية منتصرة لتحرز لقبها الثالث فى البطولات الأربع الكبرى.

كما نالت أوساكا، التى ولدت لأم يابانية وأب من هايتى، وهى الرياضية الأعلى أجرا فى العالم، إشادة بعد أن ألقت الضوء على الظلم العنصرى أثناء البطولة.

وقبل كل مباراة فى فلاشينج ميدوز، وضعت أوساكا كمامة تحمل اسم أمريكيين من أصل إفريقى عانوا من ظلم عنصرى فى الولايات المتحدة.