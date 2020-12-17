شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: الحكم حرمنا من هدف صحيح أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي، خلال مباراته أمام الزمالك، بمنافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز.
وحسم التعادل الايجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز التي احتضنها ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم الخميس.
وقال سعيد في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:"الحكم حرمنا من هدف صحيح سجله ايريك تراوري براية تسلل واضحة".
وأوضح:" شاهدت الكرة بعد المباراة وتأكدت بصحة الهدف وضاع مجهودنا بسب بخطأ تحكيمي".
وأنهى تصريحاته متمنياً تطبيق العدالة في الدوري، مشدداً على أن نقطة التعادل بمثابة خسارة اليوم أمام الزمالك خاصةً بعد التعثر في ضربة البداية أمام الاتحاد السكندري.
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