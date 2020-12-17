شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لبيراميدز: يوضح معاناة عبد الله السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني اروابا رينا، المدير الفني لبيراميدز، أن فريقه يضم مجموعة متميزة في خط الوسط والهجوم تستطيع أن تحسم أي مباراة.

وأوضح المدير الفني، أن عبد الله السعيد تحامل على نفسه خلال مباراة الزمالك بسبب شكواه من بعض الآلم، وأوضح ان كرة القدم لعبة جماعية في حين أن هناك بعض اللاعبين لديهم مهارات فردية كرمضان صبحي وعبد الله السعيد.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بيبنهما في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، سجل أحمد الشيخ هدف التقدم لأصحاب الأرض وتعادل مصطفى محمد للفريق الأبيض

التعادل رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الرابع، في حين يقتنص بيراميدز أولى نقاطه في الدوري ليحتل المركز الثالث عشر.