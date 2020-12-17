شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: لاعبو الزمالك لم يفهموا رسالتي بالعربية «اطلع اطلع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن رضائه عن مستوى لاعبي الفريق خلال مواجهة بيراميدزمساء اليوم بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه كانت هناك منافسة بين الفريقين، وأدى لاعبو الزمالك بمستوى عال.

أضاف باتشيكو بعد المباراة أن الشوط الاول الزمالك لم يكن افضل ولا منظما، لكن بيراميدز لم يخلق فرصا هو الآخر ولم نستغل الفرصالتي أتيحت لنا .. موضحا أنه انتظر انتهاء الشوط الاول كي يعدل بين الشوطين، وطالب اللاعبين بكلمة عربية وهي " اطلع اطلع" مازحا بأناللاعبين لم يفهموا اللغة العربية التي قالها.