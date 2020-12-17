شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: لاعبو الزمالك لم يفهموا رسالتي بالعربية «اطلع اطلع» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن رضائه عن مستوى لاعبي الفريق خلال مواجهة بيراميدزمساء اليوم بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه كانت هناك منافسة بين الفريقين، وأدى لاعبو الزمالك بمستوى عال.
أضاف باتشيكو بعد المباراة أن الشوط الاول الزمالك لم يكن افضل ولا منظما، لكن بيراميدز لم يخلق فرصا هو الآخر ولم نستغل الفرصالتي أتيحت لنا .. موضحا أنه انتظر انتهاء الشوط الاول كي يعدل بين الشوطين، وطالب اللاعبين بكلمة عربية وهي " اطلع اطلع" مازحا بأناللاعبين لم يفهموا اللغة العربية التي قالها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,153
-
تعافي
105,719
-
وفيات
6,990
كانت هذه تفاصيل خبر باتشيكو: لاعبو الزمالك لم يفهموا رسالتي بالعربية «اطلع اطلع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.