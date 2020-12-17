شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف أسباب غياب يوسف أوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رضاه عن اداء لاعبيه امام بيراميدز

ووجه باتشيكو كلمة للاعبين بأن عليهم أن يكونوا جاهزين لأن الجميع سيشارك، موضحا أن يوسف أوباما كان بعيدا عن المنافسة لعدةأسابيع وبالتالي هو ليس جاهزا بدنيا.

واختتم باتشيكو بأن الزمالك حاول في الشوط الاول عمل ضغط على حارس المرمى والمساكين في بيراميدز بينما في الشوط التاني لعببتكتيك عالي وكان يمكن أن نخرج فائزين

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لمثله في الجولة الثانية من الدوري الممتاز بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في استاد الدفاعالجوي.