شكرا لقرائتكم خبر عن مران إضافي لثلاثي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامج بدني نفذه الثلاثي يوسف أوباما وعمر السعيد وإسلام جابر لاعبو الفريق وذلك بعد عدم مشاركتهم في مواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز.

وأشرف علي تنفيذ البرنامج البدني للثلاثي جوزيه بيدرو مدرب الاحمال.

ومنح باتشيكو لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الجمعة على أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل استعدادا للمباريات المقبلة.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لمثله في الجولة الثانية من الدوري الممتاز بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في استاد الدفاع الجوي. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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