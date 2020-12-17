شكرا لقرائتكم خبر بثنائية عبر لربع نهائي الكأس.. عين الباحة من باب الأهلي يجدد أفراحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح العين في خطف التأهل لدور ربع النهائي بعد فوزه على النادي الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله.

وفرض العين سيطرته وهيمنته على شوط المباراة الأول من خلال أدائه المنظم وهجومه المتنوع، وقد كان قريبا من التسجيل في أكثر من مناسبة لولا إبداع كابتن الفريق وحارسه المتألق محمد العويس، الذي تصدى لضربة جزاء في الدقيقة 22 سددها خوانبي.. بينما الأهلي الذي افتقد لنجمه وهدافه الكبير عمر السومه وإصابة البديل عثمان الرنقي بداية الشوط ليحل محله المؤشر، الذي ظل متفرجا على الكرة وهي بين أقدام لاعبي العين لينتهي الشوط الأول سلبا.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، بل استمرت أفضلية العين على مجريات اللقاء برغم المحاولات الفردية من المؤشر الذي صنع كرة هدف لاوسو الذي سددها في الحارس رغم مواجهته، كما أن متريتا سدد كرة قوية تصدى لها الشمري حارس العين.

بعد مرور ربع ساعة نجح العويس مجددا في المحافظة على مرمى فريقه بعد مواجهة جيلرسون قرب خط الستة.

هدية ليما وهدف عيناوي

في الدقيقة 63 ارتكب البرازيلي ليما خطأ فادحا بإعادة الكرة برأسه لمهاجم العين جيبرسون، الذي لم يجد صعوبة في وضعها بالزاوية اليسرى وسط حسرة العويس.

بعد الهدف مباشرة أجرى فلادان تغييرين بنزول القيد ونوح الموسى على حساب متريتا وفيستا، ولكن الأمر لم يتغير بل ازداد سوءا.

حصل العين على ضربة جزاء ثانية بعد اصطدام الكرة بيد ليما ليتقدم لها هذه المرة فيليبي الذي سددها قوية جدا في سقف المرمى كهدف عيناوي ثان بالدقيقة 71.

العين أجرى أول تغييراته إجباريا بعد إصابة سيف القشطة ودخول الكعبي لتتغير طريقة لعب العين من 3-5-2 إلى 4-4-2، أما فلادان فأشرك غريب بدلا من مارين، ولكن ظل تائها في ظل ازدواجية الأدوار مع اوسو والقيد على الأطراف.