شكرا لقرائتكم خبر حظر مشاركة روسيا في المنافسات الدولية لمدة عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) أمس الخميس مشاركة روسيا لمدة عامين في المنافسات الدولية الكبرى، التي تشمل أولمبياد طوكيو 2021 وألعاب بكين الشتوية 2022.

وقرر قضاة (كاس) تخفيض فترة الحظر المفروضة على روسيا من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، التي تبلغ أربعة أعوام، إلى النصف.

وفرضت (وادا) تلك العقوبة على روسيا في ديسمبر 2019، عندما أعلنت عدم امتثال الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا)، مشيرة إلى أن بيانات مختبر موسكو خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015 تم العبث بها قبل تسليمها إلى (وادا).

وتقدمت روسيا بطعن ضد هذا الحكم وعقدت جلسة استماع في نوفمبر الماضي قبل الحكم الذي تم نشره أمس، والذي يتضمن أيضا عدم استضافة روسيا لأي فعاليات كبرى خلال فترة الحظر.