حظر مشاركة روسيا في المنافسات الدولية لمدة عامين

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وقرر قضاة (كاس) تخفيض فترة الحظر المفروضة على روسيا من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، التي تبلغ أربعة أعوام، إلى النصف.وفرضت (وادا) تلك العقوبة على روسيا في ديسمبر 2019، عندما أعلنت عدم امتثال الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا)، مشيرة إلى أن بيانات مختبر موسكو خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015 تم العبث بها قبل تسليمها إلى (وادا).
وتقدمت روسيا بطعن ضد هذا الحكم وعقدت جلسة استماع في نوفمبر الماضي قبل الحكم الذي تم نشره أمس، والذي يتضمن أيضا عدم استضافة روسيا لأي فعاليات كبرى خلال فترة الحظر.
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