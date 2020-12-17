جوائز الفيفا.. ليفاندوفسكي أفضل لاعب.. وكلوب المدرب الأفضل.. ونوير حارس العام.. ورونالدو وميسي في تشكيل الموسم

كتب: ضياء السقا

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2020، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الذي أقيم في مدينة زيورخ السويسرية لتوزيع جوائز الأفضل " The Best".

وحصد ليفاندوفسكى جائزة الأفضل في العالم، متفوقا على الثنائى الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد برشلونة الإسبانى، والبرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى.

وساهم ليفاندوفسكى فى تتويج بايرن ميونخ بخمسة ألقاب هذا الموسم وهى: الدوري الألماني، كأس ألمانيا، كأس السوبر الألمانى، دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبى.

وفيما يلي جميع جوائز الأفضل، وتشكيل العام:

**الإنجليزية لوسي برونز (ليون – مانشستر سيتي) تفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم متفوقة على الدنماركية بيرنيلي هاردر (فولفسبورج – تشيلسي) والفرنسية ويندي رينار (ليون)

**ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا يفوز بجائزة مُشجع العام

**الإيطالي ماتيا أنيسي (17 عاما) يفوز بجائزة اللعب النظيف لإنقاذه منافس من الموت في أرض الملعب

**الألماني يورجن كلوب (ليفربول) يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم متفوقا على الألماني هانز فليك (بايرن ميونيخ) والأرجنتيني مارسيلو بييلسا (ليدز يونايتد)

**الهولندية سارينا فيجمان (هولندا) تفوز بجائزة أفضل مدرب عن فئة السيدات متفوقة على الإنجليزية إيما هايز (تشيلسي) والفرنسي جان لوك فاسور (ليون)

**الكوري سون هيونج مين (توتنام في شباك وست هام) يفوز بجائزة بوشكاش متفوقا على الأوروجويانيين لويس سواريز (برشلونة في شباك مايوركا) وجورجيان دي أراسكيتا (فلامنجو في شباك كيارا)

**الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ) يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى متفوقا على البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول) والسلوفيني يان أوبلاك (أتليتكو مدريد)

**الفرنسية سارة بوهادي (ليون) تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى متفوقة على التشيلية كريستياني إندلر (باريس سان جيرمان) والأمريكية أليسا نايهر (تشيكاجو ريد ستارز)

تشكيل العام

**تشكيل العام من اختيار اللاعبين: أليسون بيكر – ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – سيرخيو راموس – ألفونسو ديفيز - يوشوا كيميتش – كيفن دي بروين – تياجو ألكانتارا - ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي – كريستيانو رونالدو.