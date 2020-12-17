الزمالك وبيراميدز يتعادلان في مباراة الفرص الضائعة (فيديو)

كتب: ضياء السقا

تعادل الزمالك وبيراميدز إيجابيا بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، بإستاد الدفاع الجوي، ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم أحمد الشيخ لبيراميدز بالدقيقة 68 بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد، إذ نجح لاعب الأهلي السابق في استقبالها بنجاح ووضعها على يمين أبو جبل معلنا عن أول أهداف المباراة.

وأهدر حميد أحداد هدفا محققا للزمالك بالدقيقة 71 بعد إنفراده بشريف إكرامي حارس بيراميدز لكنه يسدد الكرة خارج المرمى تماما.

وينجح مصطفي محمد في تسجيل هدف التعادل للزمالك بالدقيقة 74، بعد كرة عرضية من محمد أوناجم.

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.