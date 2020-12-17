هدف سون المارادوني يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2020.. فيديو

كتب: ضياء السقا توج النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم لعام 2020. وحصد سون جائزة الأفضل في العالم 2020 "ذا بيست"، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، المقام حاليا في مدينة زيورخ السويسرية لتوزيع جوائز " The Best"، بهدفه فى مرمى بيرنلى بالدوري الإنجليزي، عندما انطلق من منتصف الملعب، وراوغ الجميع مسجلا هدفا رائعا. وتفوق الكوري الجنوبي على الثنائى: لويس سواريز (برشلونة) بهدفه فى مرمى ريال مايوركا بالدورى الإسبانى - جيورجيان دلا أراسكايتا (فلامنجو) بهدفه فى مرمى سيارا بالدورى البرازيلي. شاهد هدف سون

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