شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر فريقا نادي سيراميكا كليوباترا و نادي أسوان مباريات الدوري المصري الممتاز بعدد 6 نقاط لكلاً من الفريقين، وذلك بعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، والتى انتهت بالتعادل 1- 1 ، ويحل ناديي الزمالك و وادى دجلة في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل من الفريقين.

ولعبت فرق الأهلي و الإتحاد السكندري وغزل المحلة وسموحة وانبي ومصر المقاصة مباراة واحدة، وذلك يعنى أن الفرصة ما زالت سانحة أمام عدد من تلك الفرق للتصدر بعد لعب مباراة أخرى وتحديدًا النادى الأهلى ونادي الاتحاد السكندري والذين حقق كلاً منهما 3 نقاط بعد فوز كلاً منهما في المباراة التى لعبها.

جدول ترتيب الدوري المصري

الفريق عدد المباريات النقاط نادي سيراميكا كليوباترا 2 6 نادي أسوان 2 6 الزمالك 2 4 وادي دجلة 2 4 الأهلي 1 3 الاتحاد السكندري 1 3 الإسماعيلي 2 2 الجونة 2 2 المصري 2 2 غزل المحلة 1 1 سموحة 1 1 طلائع الجيش 2 1 الأهرام 2 1 الإنتاج الحربي 2 1 البنك الأهلي 2 1 إنبي 1 - مصر المقاصة 1 - المقاولون 2 -