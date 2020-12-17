شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: هذا هو برشلونة الذى أريده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كال رونالد كومان، مدرب برشلونة، المديح لضغط فريقه المستمر فى الفوز 2-1 على ضيفه ريال سوسيداد، الأربعاء الماضى، فى دورى الدرجة الأولى الإسبانى لكرة القدم، حيث قدم الفريق الكتالونى أداء قويا بعد بداية كارثية للموسم.

ودخل سوسيداد المباراة وهو فى صدارة الدورى، وتقدم عبر ويليان جوزيه، لكن برشلونة تجاوز البداية الضعيفة وحسم الفوز بفضل ثنائية جوردى ألبا وفرينكى دى يونج قبل الاستراحة.

وأبلغ كومان مؤتمرا صحفيا «الشوط الأول كان رائعا، وكان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف. لعبنا بحدة ووضعنا (سوسيداد) تحت ضغط هائل وركضنا كثيرا».

«ريال سوسيداد فريق رائع عند الاستحواذ على الكرة، لكننا كنا نستعيدها دائما وضغطنا بشكل جيد. كانت مباراة مفتوحة لأن منافسنا يعلم كيف يلعب جيدا، لكن المباراة كانت لنا وكان فوزا مستحقا».

وقدم ليونيل ميسى أداء متواضعا وأهدر عدة فرص وأخطأ فى العديد من التمريرات، لكن كومان كان سعيدا بمعدل أداء قائد فريقه.