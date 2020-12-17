شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: غير راضي عن التعادل مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عدم رضاه عن النقطة التي حصل عليها فريقه امام الزمالك.
وقال سعيد، عقب نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي، ان التعادل افقد فريقه نقطتين مهمتين في مشواره نحو المنافسة علي اللقب.
وابدي سعيد، استياؤه للبداية الغير موفقة لفريقه، بعد فقدان خمس نقاط في اول مباراتين، بعد الهزيمة من الاتحاد، والتعادل مع الزمالك.
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