شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ان فريقه تعرض لظلم تحكيمي، بعدما ألغي الفار، هدف صحيح لإريك تراوري.
وتعادل الزمالك، مع بيراميدز، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري.
وتساءل سعيد، لمصلحة من يتم قتل طموح فريق بيراميدز، بهذه الطريقة.
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