شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الزمالك لعب نص ساعة بس قدام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم امام، نجم الزمالك الأسبق، والمحلل الفني لقناة اون تايم، ان الزمالك، لم يلعب سوي نصف ساعة فقط امام بيراميدز.
وأضاف حازم، خلال المؤتمر الصحفي، الذي اعقب المباراة، ان الزمالك، لم يلعب بصورة طيبة، الا بعد هدف احمد الشيخ، في مرمي الزمالك.
وقال حازم، ان هذا ليس معناه نقص في اللياقة البدنية للاعبي الزمالك، بدليل ان النصف الساعة التي لعبها الزمالك، كانت الأخيرة وليست الاولي.
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