شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يكشف عن جائزة أفضل تشكلية لعام 2020، وغياب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن التشكيل الأفضل "FIF Pro"، حيث اختار تشكيل الأفضل فى العالم لعام2020، وسط غياب الدولي المصري محمد صلاح. وجاءت التشكيلة كما يلي. حراسه المرمي: أليسون بيكر الدفاع : الكسندر ارنولد، فيرجيل فانديك، سيرجيو راموس، الفونسوا ديفيز. الوسط: جوشوا كيميش، كيفين دي بروين، تياجو الكنتارا. الهجوم: ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكى، كريستيانو رونالدو. ويرشح الإتحاد 55 لاعب، ويتم إختيار الـ 11 لاعب عبر تصويت الاعبين المحترفين حول العالم. ويقام الحفل هذا العام افتراضيًا عبر الانترنت، من مدينة زيوريخ بسويسرا، حيث سيتابعه الجمهور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاجراءات الاحترازية في زمن فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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