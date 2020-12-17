شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب موسيماني.. ظهور بيكهام في قائمة الأهلي استعدادًا للمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة التي تقام غدًا الجمعة ضمن الجولة الثانية من دوري we المصري على ستاد الأهلي we السلام. جاءت القائمة كالتالي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير. خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" وبدر بانون ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمود كهربا. خط الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

كانت هذه تفاصيل خبر في غياب موسيماني.. ظهور بيكهام في قائمة الأهلي استعدادًا للمحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.