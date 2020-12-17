شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطاب فيفا الخاص بإقالة اللجنة الثلاثية..(صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت المصري اليوم علي صورة من خطاب الاتحادالدولي لكرة القدم فيفا الذي قرر فيه اقالة اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتوجيه الشكر لهم علي الفترة الماضية وتعيين لجنة ثلاثية جديدة

وجاء نص خطاب فيفا :"إلى السيد رئيس لجنة التطبيع المعينة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم:

بالإشارة إلى خطابنا يوم ٣٠ نوفمبر الماضي والذي أخطرناكم فيه بقرار مكتب كونجرس فيفا بمد فترة عمل اللجنة الخماسية حتى ٣١ يناير ٢٠٢١ مع تقليص عدد أعضاء اللجنة إلى ٣ أعضاء.

مع كامل الاحترام، نود التعبير عن تقديرنا المستمر لك ولكل أعضاء اللجنة للعمل الكبير الذي تحقق منذ بدء تعيينكم في ظروف صعبة.

وفي هذا الإطار ومن أجل منح الفرصة لحماس جديد من أجل إكمال باقي المهام المكلف بها اللجنة قررنا تعيين ٣ أعضاء جدد بدلا من اللجنة الخماسية الحالية وسيتم إبلاغ الاتحاد المصري بأسمائهم خلال وقت قصير.

نشكركم على اهتمامكم ونشكركم مجددا على ما حققتموه.