شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يفوز بجائزة الأفضل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد الألمانى يورجين كلوب مدرب ليفربول، جائزة أفضل مدير فني لعام2020 الجائزة الممنوحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن قاد فريقه بالفوز بالدوري الأنجليزي اللقب الغائب عن الفريق لمدة 30 عام.

وكان كلوب ينافس مواطنه هانز فليك مدرب نادي بايرن ميونخ المتوج بدوري أبطال أوروبا، والدوري الالماني، بجانب كأس المانيا والسوبري الالماني والأوروبي.

والأرجنتيني مارسيلو بيلسا، بعد أن صعد مع فريق ليدز يونايتد للدوري الإنجليزي.