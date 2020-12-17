شكرا لقرائتكم خبر عن هيونج-مين سون يفوز بجائزة بوشكاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز هدف الكوري الجنوبي هيونج-مين سون لاعب توتنهام هوتسبير فى مرمى بيرنلى بالدورى الإنجليزى بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في موسم 2019/2020، الجائزة الممنوحة من الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". ويقام الحفل هذا العام افتراضيًا عبر الانترنت حيث سيتابعه الجمهور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاجراءات الاحترازية في زمن فيروس كورونا، بينما سيتواجد الهولندي روود خوليت والإعلامية ريشمين تشودري في مقر الاتحاد الدولي بزيورخ. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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