ليفاندوفسكي الافضل، كلوب يفاجئ فليك وسون الاجمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

اقيم حفل جوائز الأفضل "​ذا بيست​" المقدم من ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ "فيفا" لأفضل لاعب في العالم افتراضيًا بالنظر إلى الظروف الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.



واتت جوائز هذا العام على الشكل التالي:

احرزت حارسة مرمى نادي ليون الفرنسي سارة حادي جائزة the best لافضل حارسة مرمى لعام 2020 وكانت قد تنافست حادي حارسة مرمى المنتخب الفرنسي مع كريستيان انديرلر واليسا نايهر. فاز حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ الالماني مانويل نوير بجائزة أفضل حارس في عام 2020، وكان الحارس الالماني الدولي قد تنافس على هذه الجائزة، في القائمة النهائية، مع كل من يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، وأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

نال لاعب فريق توتنهام الانكليزي، الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين جائزة بوشكاش لأفضل هدف سجله في عام 2020 امام فريق برنلي احرزت مدربة نادي تشيلسي الانكليزي سارة ويغمان جائزة the best لافضل مدربة لعام 2020، وتفوقت ويغمان على مدرب نادي ليون الفرنسي جان لوك فاسور ومدربة منتخب هولندا ايما هايز توج المدرب الالماني لنادي ليفربول ​يورغن كلوب​ بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020، واختار الفيفا، الألماني كلوب مدرب ليفربول، ليتوج بجائزة أفضل مدير فني في العام الحالي، بعد منافسة مع الثنائي هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ، ومارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد.

احرز ماتيا انييزي جائزة الروح الرياضية، وبالتفاصيل ان انييزي رأى لاعبا يسقط ارضا من دون ان يلسمه احد فهب لمساعدته وهو الذي كان قد اجرى عدة دورات اسعافات اولية في السابق فما كان منه الا ان وضعه على جنبه وساهم بعدم ابتلاع لسانه كونه كان يختنق وعلى الفور تمت معالجة اللاعب المصاب وبفضل شجاعة انييزي بقي على قيد الحياة. احرزت لاعبة المنتخب الانكليزي لكرة القدم لوسي برونز جائزة الافضل في العالم، وتفوقت برونز مدافعة نادي مان سيتي في الجائزة على الفرنسية رينارد والدنماركية بيرنيل هاردر. حقق نجم نادي بايرن ميونيخ ​روبيرت ليفاندوفسكي​ جائزة افضل لاعب لعام 2020، وتنافس النجم البولندي على هذه الجائزة مع كل من النجم الارجنتيني لنادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي، والبرتغالي نجم فريق يوفنتوس الايطالي كريستيانو رونالدو.

- واعلن الاتحاد الدولي فيفا عن التشكيلة المثالية لعام 2020 رجال وسيدات في هذا الحفل، وجاءت التشكيلة على الشكل التالي:

رجال :

اليسون.

اركسندر ارنولد - فان دايك - راموس - ديفيس.

تياغو الكانتارا - جوشوا كيميتش - كيفين دي بروين.

ميسي - ليفاندوفسكي - رونالدو.

للسيدات

ايندلير.

برونزه - رينارد - برايت.

هيث - بوكيتيه - بونانسيا - رابينو.

كاسكارينو - مييدينا - هاردر.