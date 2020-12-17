the best: بو حادي افضل حارسة مرمى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020 احرزت حارسة مرمى نادي ليون الفرنسي سارة حادي جائزة the best لافضل حارسة مرمى لعام 2020 والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الحفل الافتراضي الذي يقام في مدينة زيوريخ السويسرية.

وتنافست حادي حارسة مرمى المنتخب الفرنسي مع كريستيان انديرلر واليسا نايهر.

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