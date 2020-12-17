- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر the best : ماتيا انييزي يحرز جائزة الروح الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
احرز ماتيا انييزي جائزة الروح الرياضية في حفل جوائز الفيفا الذي يقيمه الاتحاد الدولي افتراضيا في زيوريخ السويسرية.
وفاز انييزي بالجائزة بعدما انقذ حياة لاعب اخر في لقاء جمع بين نادييهما.
وبالتفاصيل ان انييزي رأى لاعبا يسقط ارضا من دون ان يلسمه احد فهب لمساعدته وهو الذي كان قد اجرى عدة دورات اسعافات اولية في السابق فما كان منه الا ان وضعه على جنبه وساهم بعدم ابتلاع لسانه كونه كان يختنق وعلى الفور تمت معالجة اللاعب المصاب وبفضل شجاعة انييزي بقي على قيد الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر the best : ماتيا انييزي يحرز جائزة الروح الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.