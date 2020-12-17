مدربة تشيلسي الافضل لعام 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020 احرزت مدربة نادي تشيلسي الانكليزي سارة ويغمان جائزة the best لافضل مدربة لعام 2020 والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الحفل الافتراضي الذي يقام في مدينة زيوريخ السويسرية.

وتفوقت ويغمان على مدرب نادي ليون الفرنسي جان لوك فاسور ومدربة منتخب هولندا ايما هايز

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