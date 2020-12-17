شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يضرب الوحدة من جديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور الثمانية من مسابقة كأس الملك، عقب فوز الاتحاد والعين والباطن والفيصلي والفتح على كل من الوحدة والأهلي وأبها والاتفاق والهلال، في مواجهات أمس التي أقيمت في دور الـ16 من المسابقة نفسها.

فعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، سحق فريق الاتحاد مضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة أحرزها ألكسندر بيروفيتش في دقيقتين من ركلة جزاء في الدقيقة 48، ومن ثم استغل عرضية غاردي رودريغيز ليسكنها بيروفيتش في الشباك الوحداوية (د: 49)، وعاد بيروفيتش ليمرر كرة لزميله غاري رودريغيز ليتدخل مدافع الوحدة بيدرو ليسكنها في مرمى فريقه كهدف ثالث (د: 71)، وبذلك يتأهل الاتحاد عن جدارة واستحقاق للدور ربع النهائي فيما غادر الوحدة المسابقة.

وعلى الملعب الرديف للجوهرة، فجر فريق العين مفاجأة قوية بفوزه على مضيفه الأهلي بهدفين نظيفين ليتأهل العين لأول مرة في تاريخه لدور الثمانية للمسابقة الغالية، فيما غادر الأهلي المسابقة، وأحرز هدفي العين جيرتسون (د: 64)، وفيليب براداريتش (من ركلة جزاء 71)، وشهد اللقاء إضاعة ركلة جزاء للعين سددها خوان بابلو انيور ولكن تصدى لها محمد العويس (د: 22)، وبعد خمس دقائق وقت بدل ضائع أعلن الحكم أحمد القرني عن نهاية اللقاء بفوز العين بهدفين نظيفين وتأهله لدور الثمانية ومغادرة الأهلي للمسابقة.