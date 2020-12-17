الباطن يزيح أبها ويخطف بطاقة التأهل لدور الـ8

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وافتتح صاحب الأرض التسجيل عن طريق مدافعه ريناتو تشافيز في الدقيقة 9 قبل أن يعزز زكريا سامي هدف التقدم للباطن بالدقيقة 24، وفي شوط المباراة الثاني حاول الضيف أبها الرجوع للمباراة وتقليص النتيجة، ولكن محاولاته فشلت أمام دفاع وحراسة الباطن، ومع الدقائق الأخيرة أطلق البرتغالي فابيو ابرو رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثالث لأبناء الحفر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف فريق الباطن بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد إقصائه فريق أبها في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمعهما بحفر الباطن، مكررا نتيجة مواجهة الذهاب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وافتتح صاحب الأرض التسجيل عن طريق مدافعه ريناتو تشافيز في الدقيقة 9 قبل أن يعزز زكريا سامي هدف التقدم للباطن بالدقيقة 24، وفي شوط المباراة الثاني حاول الضيف أبها الرجوع للمباراة وتقليص النتيجة، ولكن محاولاته فشلت أمام دفاع وحراسة الباطن، ومع الدقائق الأخيرة أطلق البرتغالي فابيو ابرو رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثالث لأبناء الحفر.

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