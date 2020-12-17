نجوم الرياضة يقتحمون لائحة الأعلى أجرا لعام 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما كشفت مجلة (فوربس) عن المشاهير الأعلى أجرا لعام 2020، اقتحم نجوم الرياضة لائحة المراكز الـ10 الأوائل رغم انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي هذا العام.

وحقق السويسري روجر فيدرر، البالغ 39 عاما، المتوج بـ20 لقبا في بطولات الغراند سلام، ثالث أعلى المشاهير أجرا، بمبلغ وصل إلى 106.3 ملايين دولار.

ولم يخسر روجر فيدرر أرباحه، رغم أنه ظل بعيدا عن الملاعب منذ استئناف النشاط في أغسطس الماضي، بسبب إصابته في الركبة، والتي تعرض لها بداية العام الجاري.

في حين تلاه على القائمة نجما الكرة المستديرة، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بعائدات بلغت 105 ملايين دولار و104 ملايين دولار على الترتيب.

وحل البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في المركز السابع بعائد بلغ 95.5 مليون دولار، فيما جاء في المركز التاسع نجم الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة ليبرون جيمس بـ88.2 مليون دولار.