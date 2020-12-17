الفيفا يطيح بلجنة الجنايني من اتحاد الكرة.. وتعيين لجنة جديدة

كتب: ضياء السقا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، توجيه الشكر للجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، على الفترة التي قضوها في أروقة الجبلاية، على أن يتم تعيين لجنة جديدة.

وأرسل الاتحاد الدولي خطابًا رسميًا اليوم، وجه فيه فيفا الشكر للجنة التي تدير اتحاد الكرة على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية وفي ظل الظروف الصعبة وفقًا للخطاب، وشدد فيفا أنه سيتم إخطار اتحاد الكرة باللجنة الجديدة في وقتٍ لاحق.

وجاء نص الخطاب كالتالي :" إلى السيد رئيس اللجنة المعينة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإشارة إلى خطابنا يوم ٣٠ نوفمبر الماضي والذي أخطرناكم فيه بقرار مكتب كونجرس فيفا بمد فترة عمل اللجنة الخماسية حتى ٣١ يناير ٢٠٢١ مع تقليص عدد أعضاء اللجنة إلى ٣ أعضاء".

وأضاف الخطاب :"مع كامل الاحترام، نود التعبير عن تقديرنا المستمر لك ولكل أعضاء اللجنة للعمل الكبير الذي تحقق منذ بدء تعيينكم في ظروف صعبة."

وتابع الخطاب: "وفي هذا الإطار ومن أجل منح الفرصة لحماس جديد من أجل إكمال باقي المهام المكلف بها اللجنة قررنا تعيين ٣ أعضاء جدد بدلا من اللجنة الخماسية الحالية وسيتم إبلاغ الاتحاد المصري بأسمائهم خلال وقت قصير.. نشكركم على اهتمامكم ونشكركم مجددا على ما حققتموه".

وكان الفيفا قد قرر في نوفمبر الماضي مد عمل اللجنة الخماسية لمدة 60 يومًا وتقليص عددها لثلاثة أفراد كلجنة انتخابية لإنهاء عملية الانتخابات قبل 31 يناير المقبل واستكمال مهمتها في إدارة الأعمال اليومية للاتحاد.