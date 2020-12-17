نوير يتوج بجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى بالعالم 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

فاز الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل حارس في العالم لعام 2020.

ويقام الحفل هذا العام افتراضيًا عبر الانترنت حيث سيتابعه الجمهور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاجراءات الاحترازية في زمن فيروس كورونا، بينما سيتواجد الهولندي روود خوليت والإعلامية ريشمين تشودري في مقر الاتحاد الدولي بزيورخ.

وتوج نوير بخمسة بطولات مع بايرن ميونيخ هذا العام "الدوري والكأس والسوبر الألمانيين، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي".

وتفوق نوير على الثنائي أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، وأليسون حارس ليفربول.