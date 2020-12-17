المنتخب المصري للناشئات تحت 18 سنه يتمكن من انتزاع كأس أفريقيا من عرين الأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - (إعلان تحريري)

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اتصال هاتفي مع الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة تهانيه الخاصة لمنتخب مصر للناشئات تحت 18 سنة بعد تتوجيهم ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم، بعد 10 سنوات من آخر تتويج للناشئات في عام 2010.

وهذا التتويج هو ثاني تتويج للناشئات ببطولة افريقيا من سنه 1934.

وقد تمكن المنتخب المصري للناشئات تحت 18 سنة من انتزاع كاس أفريقيا من عرين الأسد، مالي حاملة اللقب لسنوات طويله بعد انتصاره على المنتخب المالي في المباراة النهائية للبطولة التي اقيمت على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

يتكون منتخب ناشئات الفراعنة من 12 لاعبه هما فريده مسعد ، فريده تامر – منة شريف- سلمى بهجت - يارا اسامه – هاله على – و هاجر على – حبيبه محمد – ساندى خالد – فاطمه هانى – ملك سامى – ايه خالد.

وتألقت كل لاعبات المنتخب و على وجه الخصوص كلا من فريده مسعد و يارا اسامه و هاجر على.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من كابتن شريف عزمي المايسترو الكبير والعقل المدبر والذى أصابه فيروس كورونا ولم يستكمل حضور المباريات وكتور مصطفى هدهود قناص البطولة وكذلك كابتن مصطفى فكري نبض الفريق وكابتن أحمد الجزار وكابتن ماجد سلامه وكابتن سعد مخطط الأحمال وكابتن مشيره إداري الفريق والدكتورة ياسمين والدكتورة هالة. وجميعهم قاموا بعملهم على أكمل وجه.

وقد كان لكابتن رحاب الغنام عضو مجلس الاتحاد دور بازر في الدعم المعنوي والنفسي لفريق ناشئات الفراعنة وكذلك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على رئسهم المهندس محمد عبد المطلب والأستاذ عمرو مصلحي والمهندس خالد القوسى والاستاذ محمد فتحى والمحاسب إيهاب محسن والمستشار علاء زهران والمهندس حسين البشبيشى.

وأشاد سعادة الوزير أشرف صبحي والدكتور مجدي أبو فريخة بأداء اللاعبات المميز والجهاز الإداري والفني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أكمل بسبب فيروس كورونا المستجد.