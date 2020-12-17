بيراميدز يوقف انطلاقة الزمالك في الدوري بتعادل مُثير

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

انتهت مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتقدم بيراميدز في الدقيقة 67 من عمر المباراة عن طريق لاعبه البديل أحمد الشيخ في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل مصطفى محمد للزمالك في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 4 في المركزالثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة له بالدوري ليقفز للمركز الـ 13.

وإليكم ملخصاً بأحداث المباراة:

انطلاق المباراة بسيطرة من قبل لاعبي بيراميدز؛ حيث نجح تراوري في التقدم لفريقه قبل أن يلغي الحكم الهدف بداع التسلل.

وشهدت الدقائق العشر التالية سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة وسط خطورة من بيراميدز فشهدت الدقيقة 14 خطورة جديدة بطلها تراوري الذي حول عرضية طارق طه له أعلى مرمى أبو جبل.

وتوقفت أحداث الشوط الأول عند الدقيقة 18 بعد سقوط جون أنطوي في كرة مشتركة مع الونش قبل أن تُستأنف في الدقيقة 20.

عاد الزمالك للظهور مرة أخرى في الدقائق الخمس بداية من الدقيقة عشرية بتسديدة ضعيفة من حميد أحداد في يد شريف إكرامي ومن قبلها عرضيات كانت سهلة في يد إكرامي.

ولكن عاد بيراميدز للسيطرة على الكرة نسبياً في الدقائق العشرة التالية دون أي خطورة على مرمى الزمالك.

وظلت سيطرة بيراميدز على الكرة دون خطورة حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع حين حصل بيراميدز على ركلة حرة مباشرة من على يمين منطقة جزاء الزمالك بعد عرقلة عمر جابر نفذها طارق طه في مرمى أبو جبل مباشرة ولكنه أخرجها بمساعدة العارضة.

وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

دخل نادي بيراميدز الشوط الثاني بحماس نهاية الشوط الأول فحصل على ركلة حرة بالدقيقة 48 نفذها أحمد فتحي قبل أن يحولها لاعب بيرايمدز بعيدة عن المرمى.

ورد الزمالك في الدقيقة 51 بهجمة أرسل خلالها مصطفى محمد عرضية تصدى لها أحمد سامي وأخرجها لركنية نفذها زيزو ولكن حولها الونش برأسه بعيدة عن مرمى إكرامي.

أجرى الجهازان الفنيان للزمالك وبيراميدز تغييرات مع الدقيقة 60 فدفع باتشيكو بشيكابالا بدلًا من من أحمد السيد "زيزو" فيما دفع بيراميدز بأحمد الشيخ بدلًا من محمود حمادة.

تقدم بيراميدز جاء عن طريق البديل أحمد الشيخ في الدقيقة 67 من أول لمسة له بعد عرضية أرسلها له عبدالله السعيد.

الزمالك رد في الدقيقة 70 بتمريرة رائعة من مصطفى محمد لزميله حميد أحداد الذي سدد الكرة في شباك بيراميدز من الخارج، قبل أن يعود في الدقيقة 75 مرة أخرى ولكن بهدف لمصطفى محمد الذي حول عرضية البديل محمد أوناجم داخل شباك إكرامي.

وعاد الزمالك بعد دقيقتين عن طريق محمد أوناجم الذي رفض تمريرة شيكابالا الرائعة من وسط الملعب وسقط أمام إكرامي بعد تعثره.

وواصل الزمالك فاعليته الهجومية في أخر 10 دقائق من عمر المباراة الأصلي أخطرها في الدقيقة 88 حين هيئ مصطفى محمد الكرة لفرجاني ساسي الذي سددها في المرمى ولكن أخرجها إكرامي ببراعة.

في الدقيقة 90+2 حصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة من يسار منقطة الجزاء لكن سددها شيكابالا أعلى المرمى.