الزمالك يخسر أول نقطتين أمام بيراميدز في صراعه لاستعادة درع الدوري

خسر فريق الزمالك أول نقطتين في صراعه لإستعادة لقب الدوري، بتعادله مع بيراميدز بستاد الدفاع الجوي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية للمسابقة.

تقدم بيراميدز بهدف للبديل أحمد الشيخ في الدقيقة67 ،وتعادل للأبيض مصطفى محمد في الدقيقة 75. ليرتفع رصيد الزمالك الى 4 نقاط وبيراميدز الى نقطة واحدة.

جاء اللقاء سجالا بين الطرفين الاول لبيراميدز، والثاني للزمالك وأضاع البديل محمد أوناجم فرصة من انفراد كامل بعد هدف التعادل، كما تصدت العارضة لكرة طارق طه القوية بعد لمس بسيط من يد الحارس ابو جبل في الشوط الأول.

الشوط الاول

بدأ بيراميدز اللقاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر من خلال الجبهة اليسرى والتي شغلها بقوة في الدقائق الأولى طارق حامد ومحمود حمادة، وشكل اريك تراوري وجون انطوي خطورة خاصة في الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء.

ارتبك الدفاع الأبيض في الدقائق الأولى مع الهجمات السريعة لبيراميدز ، واستعاد الأبيض تماسكه سريعا.

وتميز الثنائي فرجاني ساسي واشرف بن شرقي بالخطورة على المرمى وبقت العرضيات من حازم امام او من بنشرقي بدون تركيز وفي صالح الدفاع وحارس

المرمى شريف اكرامي.

هدأ رتم المباراة ويهدر حميد أحداد فرصة التهديف بسبب البطء والتقدير السيء في التمرير أو الانطلاق ويستلم مصطفى محمد الكرة من خطأ دفاعي ويسدد ويبعد اكرامي الكرة الى ركنية.

استعاد بيراميدز بعض خطورته في الثلث الأخير من ملعب الزمالك في الدقائق العشر الأخيرة بعد هدوء من الطرفين، ومن ركنية يقابلها برأسه جون انطوي بعيدا عن التهديف، واجه بيراميدز صعوبات في اختراق دفاعات الزمالك بسبب بطئ لاعبيه وتمركز دفاع الزمالك ووسطه بإجاده أعاق حرية وتحرر مهاجمى المنافس.

مع الدقيقة الاخيرة يسدد طارق طه من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء، تصطدم الكرة في العارضة وترتد لداخل الملعب وسط ذهول الجميع.

الشوط الثاني

بدأ بيراميدز الشوط الثاني بقوة وزاد من عرضياته يمينا ويسارا مع ارتباك لدفاعات الزمالك مع تراجع أداء الوسط في السيطرة على مفاتيح لعب بيراميدز.

حاول الزمالك ولكن الربط بين الوسط والهجوم بات مشكلة

رغم التغيير بنزول شيكابالا بدلا من احمد سيد زيزو غير الموفق

تغيير..وهدف

في الدقيقة 66 يلعب احمد الشيخ مكان محمود حمادة ولم تمر سوى دقيقتين ومن اللمسة الثانية اثر عرضية من السعيد في ظل عدم رقابة وتمركز جيد من مدافعي الزمالك يلمس الشيخ الكرة ويضع الكرة على يمين ابوجبل مسجلا هدف التقدم.

حاول الزمالك رغم وجود ثغرات في الطرفين خاصة في دفاعت بيراميدز لم تستغل جيدا.

تغيير ..وهدف أيضًا

يدفع باتشيكو بمحمد أوناجم مكان حميد أحداد غير الموفق وفي الدقيقة 75 ومن عرضية داخل منطقة الجزاء من أوناجم داخل المنطقة وفي حلق المرمى وسط قلبي الدفاع يضع مصطفى محمد "وش القدم في الكرة من الوضع راقدا وفي الاتجاه المعاكس لإكرامي مسجلا هدف التعادل.

آه .. ياأوناجم!

في الدقيقة 78 كاد يسجل أوناجم هدف التقدم للأبيض رافضا"هدية شيكابالا ينفرد تماما بشريف إكرامي من ثلث الملعب ويتباطئ ويتصدى الحارس بسهولة بعد أن فكر في حلين في توقيت واحد مراوغة الحارس او التسديد مباشرة على يمين اكرامي.

اكرامي ينقذ

في الدقيقة 88 ومن جملة ملعوبة من فتوح بعد مشوار بجوار خط التماس بصدره على حدود المنطقة من بن شرقي لفرجاني يسدد بذكاء على يمين اكرامي يتألق ويبعد الكرة الى الركنية.

تزداد المباراة اثارة في الدقائق الأخيرة وضربة حرة من خارج المنطقة يطيح بالكرة شيكابالا ويرد السعيد بتسديدة في السما من خارج المنطقة.