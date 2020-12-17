مصطفى محمد يدرك التعادل للزمالك في شباك بيراميدز

تمكن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ، من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام بيراميدز خلال المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة الثانية للدوري .

جاء الهدف في الدقيقة 74 لتصبح النتيجة ، تعادلاً إيجابياً بهدف لكل فريق .

وحسم التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء الزمالك وبيراميدز بستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية للدوري الممتاز.

جاء الشوط سجالا بين الطرفين وجاءت الخطورة النسبية لصالح بيراميدز و تصدت العارضة لكرة طارق طه القوية بعد لمس بسيط من يد الحارس ابو جبل.

الشوط الاول

وبدأ بيراميدز اللقاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر من خلال الجبهة اليسرى والتي شغلها بقوة في الدقائق الأولى طارق حامد ومحمود حمادة، وشكل اريك تراوري وجون انطوي خطورة خاصة في الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء.

ارتبك الدفاع الأبيض في الدقائق الأولى مع الهجمات السريعة لبيراميدز ، واستعاد الأبيض تماسكه سريعا.

وتميز الثنائي فرجاني ساسي واشرف بن شرقي بالخطورة على المرمى وبقت العرضيات من حازم امام او من بنشرقي بدون تركيز وفي صالح

الدفاع وحارس المرمى شريف اكرامي.

هدأ رتم المباراة ويهدر حميد أحداد فرصة التهديف بسبب البطء والتقدير السيء في التمرير أو الانطلاق ويستلم مصطفى محمد الكرة من خطأ دفاعي ويسدد ويبعد اكرامي الكرة الى ركنية.

استعاد بيراميدز بعض خطورته في الثلث الأخير من ملعب الزمالك في الدقائق العشر الأخيرة بعد هدوء من الطرفين، ومن ركنية يقابلها برأسه جون انطوي بعيدا عن التهديف، واجه بيراميدز صعوبات في اختراق دفاعات الزمالك بسبب بطئ لاعبيه وتمركز دفاع الزمالك ووسطه بإجاده أعاق حرية وتحرر مهاجمى المنافس.

مع الدقيقة الاخيرة يسدد طارق طه من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء، تصطدم الكرة في العارضة وترتد لداخل الملعب وسط ذهول الجميع.