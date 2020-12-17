جوائز the best.. التشكيل المثالي لعام 2020

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن التشكيل المثالي لعام 2020 بجوائز ذا بيست الممنوحة من فيفا. التشكيل المثالي بجوائز the best الممنوحة من فيفا

حارس المرمى : أليسون بيكر.

خط الدفاع : سيرجيو راموس - فان دايك - الكسندر ارنولد - الفونسو ديفيد

خط الوسط : تياجو الكانتارا - كيميش

خط الهجوم : ليونيل ميسي - كرستيانو رونالدو - ليفاندوفسكي حصل الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2020 بجوائز ذا بيست الممنوحة من فيفا. وحصد سون هيونج مين، جائزة بوشكاش بعد هدفه في نادي بيرنلي في الدوري الانجليزي. بوشكاش بعد هدفه في نادي بيرنلي في الدوري الانجليزي. وتفوق سون على لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي وجيورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامنجو البرازيلي. توج الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2020 بجوائز ذا بيست الممنوحة من فيفا. وتفوق مانويل نوير على الثنائي أليسون بيكر حارس ليفربول ويان اوبلاك حارس أتلتيكو مدريد. وساهم نوير في تتويج بايرن ميونيخ بخمسة ألقاب في عام 2020 هم دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي والدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني. يذكر أن أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي توج بجائزة أفضل حارس في العالم بجوائز ذا بيست في العام الماضي. توج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020 بجوائز ذا بيست الممنوحة من فيفا. وقاد يورجن كلوب ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد غياب الريدز عن التتويج باللقب لمدة 30 عاما. وكان يورجن كلوب قد حاز على جائزة أفضل مدرب في العام الماضي بعدما قاد ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا. وتفوق يورجن كلوب على الألمانى هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ و الأرجنتينى ماسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزى.

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