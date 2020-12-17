جوائز the best.. سون هيونج مين يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2020

حصل الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2020 بجوائز ذا بيست الممنوحة من فيفا. 2020 بجوائز ذا بيست الممنوحة من فيفا. وحصد سون هيونج مين، جائزة بوشكاش بعد هدفه في نادي بيرنلي في الدوري الانجليزي. وتفوق سون على لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي وجيورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامنجو البرازيلي.

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