اتحاد جدة يتغلب الوحدة بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

حقق فريق اتحاد جدة فوزا مهما على نظيره فريق الوحدة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس علي ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .أحرز أهداف اتحاد جدة كلا من اليكساندر بريجوفيتش و ببيدور هنريكيفي الدقائق 48,49 ,71 من زمن اللقاء.بهذه النتيجة يتأهل نادي اتحاد جدة الى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

ومن المقرر ان يواجه فريق إتحاد جدة نظيره فريق الفتح ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الملك.

