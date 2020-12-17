جوائز the best .. مانويل نوير يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2020

توج الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2020 بجوائز ذا بيست الممنوحة من فيفا. وتفوق مانويل نوير على الثنائي أليسون بيكر حارس أليسون بيكر حارس ليفربول ويان اوبلاك حارس أتلتيكو مدريد. وساهم نوير في تتويج بايرن ميونيخ بخمسة ألقاب في عام 2020 هم دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي والدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني. يذكر أن أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي توج بجائزة أفضل حارس في العالم بجوائز ذا بيست في العام الماضي.

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