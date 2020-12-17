أندية الدوري الإنجليزي توافق على إجراء تبديلات إضافية لحالات الإصابة بارتجاج المخ

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من حيث المبدأ على إجراء تبديلات إضافية حال حدوث إصابات الارتجاج في المخ.

وذكر الدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان رسمي: “اجتمع مساهمو البريميرليج اليوم للمرة الأخيرة هذا العام لمناقشة عدد من الموضوعات”.

وأضاف البيان: “وافقت الأندية من حيث المبدأ على إجراء تغييرات إضافية في حالة إصابة اللاعبين بارتجاج المخ، عقب الحصول على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس على تجربة الأمر”.

وتابع بيان البريميرليج: “سيبحث الدوري الإنجليزي الممتاز تطبيق البروتوكولات التي تسمح بإجراء تغييرين في حالة الإصابة أو الاشتباه في وجود ارتجاج في المخ، مع قدرة الفريق المنافس على استخدام نفس عدد التبديلات”.

وواصل: “سيتقدم الدوري الإنجليزي الممتاز الآن، بطلب إذن من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، للمشاركة في التجربة، والتي يمكن تنفيذها في وقت مبكر من يناير 2021″.

وأكمل: “ستجتمع مجموعة العمل الطبية في الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة، لمزيد من النظر في البروتوكولات وإمكانية تنفيذها بعد نشر إرشادات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وفيفا“.

ويعني هذا التعديل؛ أنه يحق لأي فريق إجراء تبديل حال إصابة أحد لاعبيه بارتجاج في المخ، حتى في حالة نفاذ جميع تبديلاته الثلاثة.

واختتم البيان: “وافق المساهمون أيضًا على تعديل قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، وزيادة عدد اللاعبين البدلاء الذين يدرجهم الفريق في قائمة المباراة من سبعة إلى تسعة، وذلك بدءًا من الجولة الرابعة عشر في الموسم الحالي فقط”.

يذكر أن مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي، راؤول خيمينيز كان قد تعرض لإصابة خطيرة، وخضع لعملية جراحية في الجمجمة؛ بعد اصطدام قوي مع مدافع آرسنال، دافيد لويز، خلال مباراة الفريقين على ملعب الإمارات في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي انتهت بفوز الذئاب بنتيجة (2-1).

وشهدت المباراة في الدقيقة الخامسة تلاحم رأسي عنيف وقوي بين لويز وخيمينيز.

حيث ظل النجم المكسيكي فاقدًا للوعي على أرض الملعب قبل أن يُحمل على نقالة طبية، بعد دعمه بقناع أكسجين، ليخرج من المباراة في مشهد مرعب، مما ترك زملائه قلقين بشأن حالته.