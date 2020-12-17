شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتسون: ليفربول قارد على التتويج بلقب البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الجناح الأيسر لليفربول، روبرتسون، إن فريقه استحق الفوز على نظيره توتنهام الإنجليزي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس ضمن منافسات البريميرليج، وفاز بها الريدز، بهدفين لهدف.
ووفقا لموقع "ديلي ميل"، أكد الجناج الاستكلندي، ليفربول عاد لروح الموسم الماضي، ونحن الآن قادرون على تحقيق لقب البريميرليج للموسم الثاني على التوالي خاصة وأننا استعادنا الكثير من قدراتنا الفنية داخل المستطيل الأخضر.
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