شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: المقاولون العرب أصبح بدون نجم بعد رحيل طاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن فريق المقاولون العرب فشل فى تعويض رحيل طاهر محمد طاهر ولم يبرم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال حمزة فى تصريحات لبرنامج ستاد المصري اليوم مع الكاتبه الصحفية ياسمين عبد العزيز: "المقاولون العرب لم ينجح فى إيجاد بديل لطاهر بعد رحيله للأهلي لأنه كان من أهم العناصر داخل صفوف الفريق فى السنوات الأخيرة وبعد رحيله أصبح الفريق بلا نجم".

وأضاف أن عماد النحاس عليه أن يطلب صفقة قوية فى يناير المقبل من أجل أن يكون بديل لطاهر محمد طاهر خلال باقي الموسم، موضحًا بأن الفريق سيعود إلى مستواه بعد العودة إلى النتائج الجيدة.